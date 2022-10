Stadio della Roma, Gualtieri: “Presto l’ok”

Ieri l'ad della Roma Berardi ha consegnato lo studio di fattibilità in Campidoglio per il nuovo impianto di Pietralata

Ieri la Roma, per conto dell'ad Berardi, ha consegnato lo studio di fattibilità in Campidoglio per il nuovo impianto di Pietralata. Lo attendeva il sindaco Gualtieri, che ha annunciato: «Inizieremo subito la conferenza dei servizi, la proposta è molto seria».