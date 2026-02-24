Roma, mai così in alto dalle stagioni di Totti

Un Roma così in alto non si vedeva dai tempi di Totti. E proprio nei giorni che potrebbero segnare il ritorno della leggenda a Trigoria, la squadra giallorossa conquista il terzo posto e fa sognare quella Champions League che manca da sette anni. Tutto merito del fattore Gasp che ormai ha conquistato anche i detrattori della prima ora. Il tecnico - scrive Francesco Balzani su Leggo - ha stravolto la Roma e l'ha riportata finalmente in alto in classifica nonostante i tanti infortunati soprattutto nel reparto offensivo. Il tecnico ha conquistato prima la squadra, poi i tifosi. E, nonostante le frecciate pubbliche, vuole costruire nel prossimo futuro una Roma da scudetto con la società. Così in alto in classifica la Roma, a questo punto della stagione, non si trovava dal 2016-2017, l'ultima di Francesco Totti in campo. Una vita. I giallorossi a questo punto del campionato si trovavano in seconda posizione. Il bottino di 50 punti nelle prime 26 erano stato trovato anche nell'annata 2020/2021 ma in quel caso la Roma era quarta. Lo scorso anno i giallorossi erano noni, due anni fa settimi. Insomma un salto in avanti importante che certifica il lavoro di Gasperini concentrato ora anche sulla crescita dei giovani. Dopo Ghilardi e Ziolkowski, infatti, ha ripreso quota Pisilli (anche in ottica Nazionale). Il centrocampista contro la Cremonese, in soli 18 minuti, ha realizzato una rete, effettuato 9 passaggi precisi su 10 e recuperato due palloni. Numeri che danno continuità alla rinascita del talento di Casal Palocco. Ma occhio anche all'ascesa di Venturino, passato dalla panchina col Genoa alla possibilità di partire titolare contro la Juve. Tutto dipenderà dalle condizioni fisiche di Dybala e Soulè, Gasp conta di recuperarne almeno uno. ma in caso di nuovo (doppio forfait) c'è proprio il ragazzo di Genova in pole per una maglia da titolare nel tridente.