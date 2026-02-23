Festa Roma, tris alla Cremonese. Gasp agguanta il Napoli al 3° posto

La Roma non fa la stupida. E approfitta di un week end perfetto che la porta al terzo posto a +4 sulla Juve e con lo sguardo ben fisso sulle stelle. Quella della Champions, scrive Francesco Balzani su Leggo. Contro la Cremonese la squadra di Gasp ci ha impiegato un tempo per scacciare i demoni del rimpianto, che da queste parti tornano spesso e volentieri. Ma nella ripresa ci ha pensato Capitan Cristante a far tornare il sereno. Prima un colpo di testa alla Pruzzo, poi l'assist di tacco delizioso per Ndicka dopo il corner di El Aynaoui. E la Cremonese va al tappeto così come i (legittimi o non) gufi nella corsa Champions. La Roma domina il campo e va vicina al tris prima con Malen, poi con lo stesso Ndicka e infine con Venturino che entrando decisamente bene al posto di Zaragoza. Ci ha pensato Pisilli a chiudere la pratica e a far esplodere l'Olimpico a una settimana dal big match con la Juve che profuma di fuga. Un successo per nulla banale considerate le difficoltà di formazione soprattutto nel reparto offensivo che ha costretto Gasperini a fare a meno di Soulè e Dybala e pure di Hermoso nel riscaldamento. Il tecnico non ha risparmiato i diffidati sapendo dell'importanza dei tre punti in palio. E anche su questo fronte nessuno ha rischiato il giallo da evitare. Così tra giovani in rampa di lancio e la vecchia, solida base di senatori la Roma vola a quota 50 a -4 dal Milan ma soprattutto a quattro lunghezze dal quinto posto. E Gasp se la ride.