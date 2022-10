Roma di Joya. Mourinho a Dybalaland grazie anche a Smalling

Un'abitudine quella della Joya che ha partecipato al 60% delle reti realizzate dai giallorossi, assist compresi. Solo Arnautovic in serie A lo precede col 70%. Un impatto devastante quello dell'argentino che solo nel 2017 aveva segna di più (10 reti) nelle prime 8 giornate. Oggi si gode l'entusiasmo di una città che non aveva un campione in grado di mettere d'accordo tutti dai tempi di Totti. E dà ragione a Mou che in estate ha fatto di tutto per convincerlo ad accettare la Roma dopo lo sgarbo interista.