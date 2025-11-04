Roma, 10 gol in altrettante partite. Attacco sterile e ora senza Dybala

Una Roma dominante, di sicuro la più gasperiniana vista in questo positivo inizio di stagione. Ma i complimenti di San Siro si scontrano con un problema che non può essere sottovalutato e che è costato fin qui punti pesantissimi in una classifica che resta di alto livello. I giallorossi - scrive Francesco Balzani su Leggo - creano tanto, ma concretizzano poco. Anzi pochissimo. Appena dieci i gol segnati in questo campionato, meno di Udinese e Cremonese. Meno della metà dell'Inter. Per risalire ad una Roma meno prolifica di quella attuale nelle prime 10 giornate effettive bisogna tornare al 1993/94, con Carletto Mazzone alla guida dei giallorossi (9 reti). E questo di dato è certamente poco alla Gasp visto che in nove anni all'Atalanta il tecnico ha fatto segnare 665 reti in 342 partite di Serie A. Il problema è tecnico, più che tattico. E ora sarà ancora più evidente con l'assenza di Dybala. La Joya si sottoporrà oggi agli esami strumentali, ma c'è quasi la certezza di una lesione al flessore sinistro. Da stabilire il grado e quindi il periodo di riabilitazione, ma nella migliore delle ipotesi l'argentino tornerà tra 20-25 giorni. Contro Rangers e Udinese, quindi, Gasperini dovrà trovare una soluzione che prevederà probabilmente il rilancio di Dovbyk davanti a Soulé e Pellegrini. In pratica l'attacco dello scorso anno con l'alternativa Bailey che ad oggi sembra ancora indietro a livello fisico. L'indice è puntato sul mercato che non ha portato i rinforzi richiesti. A gennaio la Roma dovrà correre ai ripari e ha già avviato i contatti con Zirkzee e con tre giovani seguiti da tempo: Cissè del Verona (ora in prestito al Catanzaro), Arevalo del Racing Santander e Said El Mala del Colonia. Rinforzi accessibili che aiuterebbero Gasperini in una lotta scudetto che resta agguerrita e vede ora quattro squadre in un punto. "La Roma ha il dna di Gasp, ha dimostrato di poter restare in vetta. Vedrete che sarà una sorpresa per tutto l'anno", ha assicurato ieri Capello. Uno che di alta classifica se ne intende.