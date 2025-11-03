La Roma spreca, è festa Milan: 1-0. Dybala sbaglia un rigore e si fa male

Una serata che era iniziata col forte Ponentino portato da Gasperini contro un Milan rimasto attonito per oltre mezz'ora. La Roma ha preso il campo arrivando sempre prima sulle seconde palle e non facendo entrare Leao e compagni in area per quasi un tempo, scrive Francesco Balzani su Leggo. Davanti però nessuno segna: prima Cristante poi Dybala, Ndicka ed El Ayanoui mostrano troppa imprecisione davanti a Maignan. E la dura legge del gol cantata da Pezzali non passa di moda soprattutto per una squadra che dal mercato non ha avuto gli aiuti giusti nel reparto offensivo. Al primo tentativo il Milan trova il vantaggio: assist di Leao e tocco di Pavlovic. A inizio ripresa il copione si inverte. I rossoneri vanno vicini al raddoppio in almeno tre occasioni con Svilar che sale in cattedra su un Leao scatenato. Gasp corre ai ripari e la Roma con fatica riprende ad avanzare. L'occasione ghiotta per un pari che sarebbe valso il primato arriva dal dischetto a 10 minuti dalla fine. E anche qui entra in ballo il paranormale. Paulo Dybala sbaglia e Maignan si prende la copertina, non era mai successo all'argentino nei 18 precedenti con la Roma. E proprio come a Lecce rimedia un problema muscolare da valutare nelle prossime ore ma che quasi sicuramente lo metterà out fino alla sosta. Una mazzata incredibile sulle speranze del club giallorosso che nel finale tenta l'assalto senza fortuna. A vincere, nella sfida tra allievi di Galeone, è Allegri che aggancia Roma e Inter al secondo posto e si porta a un punto dal Napoli capolista. A fine partita Gasperini è sconsolato: "Faccio fatica a cercare qualcosa che non va. Mancano i gol questo sicuro, ma abbiamo creato tanto e questa è la strada che voglio percorrere. Siamo rammaricati e molto per il risultato, ma anche fiduciosi che faremo punti giocando così. La sconfitta più pesante oggi è l'infortunio di Dybala".