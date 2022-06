Per Frattesi e Guedes Sassuolo e Valencia chiedono 35 milioni

A centrocampo rispunta il nome di Ndombele. Intesa in vista per Celik col Lille

Pazienza. E' la parole d'ordine in due affari caldi per la Romam scrive Francesco Balzani su Leggo. Il primo riguarda Frattesi che freme per tornare nella capitale. L'ostacolo è la valutazione che ne fa il Sassuolo, ma nessuna squadra si avvicina a 35 milioni e lo stesso Frattesi rifiuta le soluzioni estere.

Le alternative sono due: il centrocampista resta in Emilia controvoglia oppure il Sassuolo scende col prezzo . Ipotesi che si fa sempre più strada. In questo caso Pinto è disposto a chiudere l'affare partendo dal fatto che la Roma è proprietaria del 30% del cartellino e che nell'offerta potrebbe rientrare uno tra Volpato e Tripi . Al netto sarebbe un esborso di 15-17 milioni. Ad aiutare la trattativa l'agente Riso, lo stesso di Mancini e Cristante.

Situazione simile per Gonçalo Guedes. Prezzo alto quello sparato dal Valencia (35-40) ma c'è Mendes a mediare e anche in questo caso filtra ottimismo. A centrocampo rispunta Ndombele mentre ieri la presenza dell'agente di Koulibaly a Roma ha alimentato voci non del tutto infondate di un interesse giallorosso. Intesa in vista per Celik col Lille. Felix passa in prestito al Lecce.