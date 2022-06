Ranieri: “La Conference una coppa vera. In Italia servono grandi investimenti”

Claudio Ranieri ha parlato a margine della premiazione per il "2° Premio Alessandro Rialti". L'ex tecnico giallorosso ha parlato della vittoria della Roma in Conference League i risvolti che questo successo potrebbe avere su tutto il sistema del calcio italiano.

Contento della vittoria della "sua" Roma in Conference? "Io sono contento quando vince una squadra italiana all'estero perché è importante sempre alzare il calcio italiano".

Quindi non si è trattato di una "coppetta" come dice qualcuno? "Sono coppe vere e poi bisogna vincerle. Prima si prendono e poi si dica quello che si vuole, perché siamo un popolo democratico. Se qualcuno non è contento è normale, fa parte del gioco".