Origi spinge Scamacca verso Mou: e si avvicina il rinnovo di Dybala

A Roma è già sbarcato, ma questa non è una grande notizia. Perché Scamacca nella capitale è di casa avendo qui la famiglia, la fidanzata Flaminia e quasi tutti gli amici veri, scrive Francesco Balzani su Leggoi. Una visita per motivi personali, ma anche Pinto era (ancora) a Roma. E allora perché non provare ad accelerare? Tutti aspettano il suo ritorno definitivo nella sua Fidene. E a breve potrebbero essere accontentati. Perché ora Gianluca e la Roma sono davvero vicini dopo che il West Ham ha aperto al prestito con riscatto (da 25 milioni) condizionato alla partecipazione in Champions. Il probabile arrivo del milanista Origi al club londinese potrebbe velocizzare l’affare e permettere a Mourinho di avere la punta in più già in Portogallo dove la squadra ieri ha svolto il suo primo allenamento (out Solbakken per guai muscolari). Lo Special One, però, non ha nemmeno ancora rinunciato a Morata (ieri a Capri) per il quale la Roma resta in corsa in caso che l’Atletico cali le pretese o se dovesse avvenire il miracolo della cessione di Ibanez.