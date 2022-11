Occasione persa

Una punizione severa per una Roma che nel primo tempo aveva sprecato un'occasione d'oro con Shomurodov (preferito proprio ad Abraham) e ringraziato Patricio per gli interventi su Frattesi e Traorè. Mourinho stavolta sa bene con chi prendersela: "Abbiamo fatto una buona partita, con le nostre limitazioni ma una buona partita dopo due giorni tristi. Mi dispiace, perché lo sforzo della squadra è stata tradita da un atteggiamento di un giocatore... non so se posso dire la parola... Diciamo non professionale. Ha tradito tutti gli altri. Non ho parlato così di Ibanez contro la Lazio, perché l'atteggiamento era top. L'errore fa parte del gioco, l'atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni mi dispiace. Ho avuto 16 giocatori in campo, mi è piaciuto l'atteggiamento di quindici. Uno non mi è piaciuto e l'ho detto. Ad Abraham ho fatto la domanda: perché questo atteggiamento solo e oggi e non sempre?".