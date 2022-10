Mou prova a stregare il Verona. Per farlo servono i gol di Abraham e Zaniolo

Redazione

La prima di tre finali. A Trigoria, Mourinho l'ha ribadito in tutti i modi in questi giorni: contro Verona, Ludogorets e Lazio non si può sbagliare, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Prima della lunga sosta Mondiale (e del ritorno di Dybala e Wijnaldum) serve tenere duro. A partire dalle 18:30 di stasera al Bentegodi contro una Hellas affamata di punti salvezza e contro la quale lo Special One non ha mai vinto. Nella notte di Halloween però nessuno scherzetto. Pure la Roma non può perdere terreno visti i risultati della concorrenza per la Champions. Ci si affiderà al fattore trasferta. Fuori casa, infatti, la squadra giallorossa su 6 partite ha raccolto 4 vittorie e 1 pareggio con la Juve.

BOMBER RITROVATO. La buona notizia arriva da Abraham che si è sbloccato contro l'Helsinki e vuole ripetersi cercando di aumentare i dati di un attacco fin qui sterile in serie A. Dove non segna da una vita (9 mesi) Nicolò Zaniolo che tornerà titolare alle spalle dell'inglese e che spera nel ricorso presentato all'Uefa per la riduzione della squalifica in Europa League in vista della sfida decisiva con il Ludogorets.

ARRIVEDERCI AL 2023.Torna Matic ma sarà out Spinazzola al quale ieri mattina è stata riscontrata una lesione al retto femorale sinistro. Il terzino azzurro starà ai box almeno due settimane e salterà quindi le sfide con Verona, Ludogorets, Sassuolo e Lazio. Difficile possa recuperare anche per l'ultima prima della sosta col Torino. Arrivederci, anche per lui, quindi al 2023. Proprio come Dybala e Wijnaldum. Si tratta dell'infortunio numero 9 in stagione per la rosa giallorossa. Intanto rientra Celik tra i convocati dopo un mese ma siederà in panchina. Segnali che la squadra giallorossa è al limite delle forze. Per questo Mourinho in settimana è ricorso ai giovani della Primavera nella speranza che a gennaio possa arrivare anche qualcosa dal mercato e che il richiamo di preparazione in Algavre possa ridare smalto alla squadra. A proposito: sono previsti nei prossimi giorni ulteriori contatti con l'entourage di Aouar che il Lione vuole liberare prima della scadenza di giugno. Ora però ci sono solo il Verona e più di una maledizione da scacciare. Proprio nella notte delle streghe.