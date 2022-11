Mourinho: “Vietatissimo scendere in Conference”

Tra loro giovani come Volpato e meno giovani come Matic: "A me interessa solo vincere, ho sempre lanciato i bambini. Ma uno come Nemaja è importante anche quando non gioca". Poi una carezza ad Abraham: "Per me conta l’atteggiamento. Ha sbagliato due gol, è vero, ma non è un problema. Il problema era ad inizio stagione quando non era super concentrato. Zaniolo? Giustizia è fatta". Giocherà Tammy, mentre in difesa Kumbulla prenderà il posto dello squalificato Mancini. Mourinho, che ieri ha fatto visita ai Frati Palatino, non parla di derby. Ora ha in testa solo l’Europa League, ma una scelta di turn over potrebbe starci con un po’ di riposo per Karsdorp e l’utilizzo di El Shaarawy. Nessun commento del derby. Sui social invece i tifosi hanno mostrato preoccupazione per la scelta arbitrale: fischia Orsato, al Var Mazzoleni. I precedenti non sono affatto positivi.