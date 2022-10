Mourinho: “Gara difficile, l’Olimpico ci aiuti”

E dell'undici farà sicuramente parte Dybala. "Sta bene e giocherà", taglia secco lo Special One. Ma le indicazioni di formazione si fermano qui: "Belotti in coppia con Abraham? Giocatori bravi possono giocare insieme, non è mai un problema. Per quei fenomeni che parlano alla radio e che non vengono mai qui sembrava impossibile far giocare insieme Zaniolo, Dybala, Pellegrini e Abraham. Nicolò è un giocatore fondamentale, che aiuta tanto in difesa. E per questo segna meno di altri. A volte vi dico di più ma del Betis non so se gioca Canales o Fekir e sicuramente Pellegrini non dirà come giocherà".