Messaggio di Mou sui social: lasciatemi scegliere il bomber E c’è il like di Morata

Mai banale, impossibile esserlo per lui, scrive Francesco Balzani su Leggo. Nel bel mezzo del tormentone attaccante, che divide la capitale, Mourinho lancia un segnale al club attraverso i social pubblicando una foto con Drogba al Chelsea: "Nel 2004 ho ingaggiato questo attaccante. Non poteva segnare, non poteva lavorare, non poteva combattere, non poteva guidare. Sono stato fortunato a vincere 3 Premier League con questo tizio". Ergo: ho chiesto Morata, dite che non segna molto e costa troppo ma fidatevi di me. Pochi minuti dopo è comparso un like. Indovinate di chi? Morata appunto.