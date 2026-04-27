Malen e infermeria semivuota: Gasperini non molla l’Europa

I gol di Malen e un'infermeria finalmente semivuota. La Roma di Gasperini sogna ancora un posto nell'Europa dei vip, quella Champions che manca ormai da sette stagioni. Il successo di Bologna ha certificato come la squadra sia compatta col suo allenatore al termine di una settimana decisamente movimentata culminata con il licenziamento di Ranieri. L'ultimo tratto resta duro considerato anche il successo del Como di ieri, ma la Roma sembra aver ritrovato la strada giusta. Quella del girone d'andata - scrive Francesco Balzani su Leggo - in cui subiva poco e faceva male quando necessario. La differenza la può fare proprio Malen a un solo gol dal record di sempre per gli acquisti di gennaio (11 gol, sopra c'è solo Balotelli a 12). Un impatto devastante quello dell'olandese che non segna sola ma fornisce assist, offre profondità ed è sempre un pericolo costante per le difese avversarie. In caso di conquista dell'Europa League il riscatto sarebbe automatico ma la Roma ha già avviato le pratiche per l'acquisto a titolo definitivo. Gli ultimi dubbi sono stati fugati con la conferma di Gasperini, il fautore dell'arrivo di Malen a Roma. Il tecnico, ora con pieni poteri, si aspetta altri regali del genere sul prossimo mercato e lo ha ribadito anche dopo la vittoria sul Bologna. A coordinare non ci sarà Massara ormai sempre più vicino all'addio. La caccia al nuovo ds vede Giuntoli, Paratici, D'Amico e Sogliano in corsa. Tutte figure vicine al modo di vedere il calcio di Gasp che non attuerà una rivoluzione della rosa, anzi. L'intento è quello di confermare i senatori con i rinnovi di Pellegrini, Mancini, Hermoso, Cristante e (forse) Dybala. Poi il focus sarà sull'attacco dove Gasp si aspetta almeno tre acquisti, ovviamente con il fair play di mezzo che obbligherà la Roma (in caso di mancata Champions) ad almeno una cessione importante. E si svuota anche l'infermeria. Con una settimana di allenamenti nelle gambe, contro la Fiorentina si rivedrà la coppia Malen-Dybala. Anche Koné è ormai recuperato.