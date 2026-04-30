Soulé in bilico: c’è Nusa. La Roma guarda gli svincolati: occhi su Koke e Kessié

Il grande salto non c'è stato. E ora la Roma si interroga sul futuro di Mati Soulé che però può sfruttare la cabala in questo sprint finale per l'Europa. Con l'arrivo di Gasperini l'argentino puntava a diventare più incisivo sotto porta e ottenere la doppia cifra senza problemi. L'alibi c'è: quella maledetta pubalgia che lo ha fermato per un mese, ma Soulé non segna un gol dal 10 gennaio scorso contro il Sassuolo. Di mesi, quindi, ne sono passati quasi quattro, scrive Francesco Balzani su Leggo. Un calo di rendimento che ha spento le residue possibilità di andare al Mondiale e alimentato voci di mercato. Nella rivoluzione d'attacco voluta da Gasperini potrebbe finire anche il suo nome, a patto che arrivino offerte superiori ai 30 milioni. La cifra sborsata dalla Roma quasi due anni fa. Per ora ci sono i sondaggi di Aston Villa, Bournemouth e Borussia Dortmund. E la voglia di Soulè di tornare al gol già lunedì con la Fiorentina, una delle sue vittime preferite. Nusa il possibile sostituto. Contro i viola ci sarà anche Koné che ieri è tornato ad allenarsi in gruppo dopo un mese e mezzo. E Dybala per il quale si intensificano sempre più le voci di un approdo al Boca Juniors in estate. A proposito di mercato: rispuntano i profili di Koke e Kessiè, a parametro zero.