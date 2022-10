Joya e dolore. Roma, vittoria amara: Dybala piega il Lecce ma si fa male sul rigore

Paura e tre punti, pesanti. La Roma vince e si porta a -2 dal secondo posto. Ma fatica tanto contro un Lecce in 10 dal 22' e si dispera per l'infortunio di Dybala , scrive Francesco Balzani su Leggo.

Come detto la Roma ha faticato molto contro un Lecce in inferiorità numerica. Eppure la partita era tutta in discesa. Dopo soli 6 minuti ecco il testone del solito Smalling. Al 22', invece, una scivolata pericolosa di Hjulmand aveva convinto Prontera a correre al Var per poi espellere il centrocampista. La Roma ha abbassato la soglia di concentrazione e il Lecce ha pareggiato sfruttando la dormita della difesa.

C'è stata subito l'occasione per riandare sopra ma Zaniolo si è addormentato in area. Mourinho ha deciso di lasciare Nicolò negli spogliatoi (ufficialmente dopo un colpo alla testa) e ha mandato nella mischia Abraham che si è guadagnato subito il rigore del 2-1 salvo poi divorarsi 3 gol a tu per tu con Falcone.. "Non mi ricordo di tante partite in 11 contro 10 e sperare che la partita finisse. Mi preoccupa la gestione della partita, quei tocchi. I gol? Arriveranno da Abraham e Belotti, sicuramente più di Zaniolo da cui voglio più cattiveria. il mio italiano sta diventando orribile perché i miei giocatori, a volte, fanno il contrario di quello che dico. Credo sia stanchezza fisica e mentale. Dobbiamo sopravvivere in questo momento", conclude Mourinho. E senza Dybala sarà dura.