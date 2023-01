Zaniolo dice no al Bournemouth: resta ma da separato in casa

Bournemouth non è mai stata una possibilità concreta per Nicolò Zaniolo, che non ha mai dato chance al progetto tecnico degli inglesi. Il board del club britannico - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - si è giocato fino all’ultimo e sue carte, volando in Italia per incontrare l’agente Vigorelli e convincerlo della bontà dell’offerta. Dapprima organizzando un incontro conoscitivo nel pomeriggio, poi organizzando una cena in serata a Roma. Un ricco contratto per il calciatore, una clausola di uscita in caso di retrocessione e soprattutto la vetrina della Premier League come trampolino. Zaniolo e Vigorelli si sono presi una notte per pensare, più per cortesia che per reale interesse. Oggi arriverà il rifiuto definitivo che metterà la parola fine alla telenovela di mercato. Adesso si aprirà la seconda fase, quella della permanenza di Nicolò Zaniolo con la maglia della Roma. Con tutte le criticità del caso. A partire dalla questione disciplinare, che difficilmente potrà essere derubricata a dei semplici mal di pancia di mercato. Passando per la questione tecnica, in bilico tra il reintegro in rosa e l’epurazione stile Karsdorp.