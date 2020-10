Zalewski dai baby all’Olimpico

A dispetto di quello che il cognome potrebbe far pensare, Nicola Zalewski è nato a Tivoli, nel gennaio del 2002, da genitori polacchi. Trequartista-esterno, il ragazzo è uno dei talenti più promettenti a disposizione della Primavera di Alberto De Rossi. Ha segnato sabato scorso all’interno della larga vittoria contro l’Atalanta (4-0), ed è stato convocato in prima squadra per la gara di ieri sera, contro il Benevento, da Fonseca, scrive Ferrazza su La Repubblica. La Roma, tramite De Sanctis, ha intenzione di prolungargli il contratto attualmente in scadenza nel 2022. Da sempre tifosissimo della Roma, il diciottenne abita nel convitto di Trigoria e frequenta il liceo a indirizzo sportivo allestito proprio all’interno del centro sportivo giallorosso. Ha come idolo Lorenzo Pellegrini, che lo aiuta molto nella sua crescita e al quale ha copiato l’esultanza con le orecchie attappate fatta in nazionale.