Stadio della Roma, il club: “La metà dei tifosi lo raggiungerà in metro”

La scommessa sostenibile della Roma sta tutta nei dati presentati nella relazione sul traffico e sulla mobilità allegata al progetto del nuovo stadio , come riporta La Repubblica.

Secondo i tecnici ingaggiati dal club per buttare giù lo studio preliminare, i tifosi arriveranno allo stadio soprattutto con i mezzi pubblici: in 18.288 arriveranno a Pietralata in metro. L’impianto del futuro è servito dalle fermate Quintiliani, Tiburtina e Bologna della metro B. Altri 5.225, stando sempre alle proiezioni dei progettisti della Roma, dovrebbero scegliere il treno: a Tiburtina fermano le linee ferroviarie urbane Fl1 (Orte-Fiumicino Aeroporto), Fl2 (Tiburtina-Tivoli) e Fl3 (Ostiense-Viterbo).