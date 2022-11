Solbakken è giallorosso

Con un occhio al campo e uno al futuro. Il 13 novembre, data dello stop dei campionati per far spazio al Mondiale in Qatar, ma allenatori e direttori sportivi sono già proiettati verso la finestra di mercato invernale. Mourinho, scrive La Repubblica, attende il ritorno in campo di Dybala e Wijnaldum, i due colpi da 90 del mercato giallorosso: entrambi torneranno a disposizione nei primi giorni del 2023. Se a loro due il gm giallorosso Tiago Pinto dovesse affiancargli anche dell’altro, il portoghese di certo non storcerebbe la bocca, anzi.