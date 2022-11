Smalling in scadenza: Mourinho vuole blindarlo

Esiste un’opzione per un rinnovo di un altro anno, ma non è a favore della Roma, bensì del calciatore, come confermato dal suo agente Featherstone a Sos Fanta: “Il club non ha un’opzione di rinnovo per il contratto di Chris. Scade nel giugno 2023, ma il giocatore è focalizzato sul fare il proprio meglio per la Roma e continuare a vincere in giallorosso. Il suo feeling con i tifosi, la squadra e la città è assolutamente positivo".