Scacco alla pirateria. Il pezzotto si oscura in 30′

Quando il 19 agosto ripartirà il campionato, guardare le partite sul pezzotto sarà decisamente più complicato. Come riportato da La Repubblica, prima ancora della fine del primo tempo, lo schermo potrebbe essere oscurato. Lo permetterà la nuova legge sulla pirateria approvata ieri in Senato. Una norma che, prima di tutto, vuole scoraggiare il fenomeno della diffusione illegale dei contenuti che viaggiano su supporti abusivi. Ma il calcio è il più diretto beneficiario: basterà una segnalazione all'Agcom dalla Lega Serie A o dalle tv Dazn e Sky per far partire l'iter e la richiesta ai vari fornitori di rete internet di interrompere il servizio "entro i 30 minuti dalla segnalazione". La legge non tutela al 100% dal furto di contenuti: basta una Vpn per aggirare il rischio di blocco (come ha fatto chi non ha mai smesso di usare ChatGpt). E i pirati lavorano ad integrare questa tecnologia nel pezzotto già da gennaio. Ma certo chi si collega semplicemente dal cellulare attraverso le varie app difficilmente scamperà al blocco. Altro problema sono i cloud protetti, e legali, che permettono però di rendere invisibili gli indirizzi internet: i pirati fanno accordi commerciali con questi servizi. Ma siamo solo all'inizio della guerra. Il prossimo passo della lotta sarà sconfiggere anche loro.