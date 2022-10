“Pugliesi e focosi”. Ecco chi sono gli “altri giallorossi”

Il 60% abita nel Lazio, 9 su 10 a Roma. Ma il restante 40% dei tifosi giallorossi è sparpagliato in giro per l’Italia: tra i fuorisede, la maggior parte vive in Puglia (13%), in Campania (11%), in Sicilia (11%), in Lombardia (11%) e in Emilia Romagna (8%), scrive Lorenzo D'Albergo su La Repubblica. Ecco l’identikit geografico della base romanista.