Olimpico e Foro Italico, allarme sicurezza: “Spostare il derby sarebbe buon senso”

La decisione definitiva non è ancora stata presa. Ma le parole del questore di Roma Roberto Massucci indicano una linea precisa: disputare il derby tra Roma e Lazio lunedì 18 maggio, evitando la concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia di tennis. "Premesso che noi siamo attrezzati per gestire qualsiasi cosa, anche eventi difficili in concomitanza — ha spiegato Massucci — mi sembrerebbe di buon senso non far giocare nello stesso giorno degli Internazionali di tennis". I nodi principali riguardano la sicurezza e la gestione dei flussi di tifosi e spettatori. Il tifo organizzato della Lazio, nel pieno della protesta contro il presidente Lotito, potrebbe disertare gli spalti dell'Olimpico e prolungare la permanenza a Ponte Milvio, costringendo le forze dell’ordine a mantenere operativo per molte ore l'imponente dispositivo di sicurezza per garantire l'afflusso e il deflusso di quanti entrerebbero allo stadio e delle migliaia di persone radunate all’esterno. Ma - sottolinea 'La Repubblica' - anche ultrà giallorossi che potrebbero scegliere di non entrare proprio per presidiare i propri punti di ritrovo intorno all’Olimpico e cercare il contatto. Tutto questo mentre al Foro Italico va in scenala finale degli Internazionali. L'orario è quello delle 17 e la speranza degli organizzatori è quella di vedere in campo Jannik Sinner, scenario che richiamerebbe oltre diecimila spettatori sul Centrale e migliaia di persone nell’intera area del Foro. Le ipotesi sul tavolo sono limitate: la partita non può essere giocata di sera, dopo gli incidenti avvenuti la passata stagione. Rimangono due possibilità: domenica alle 12 e 30 oppure lunedì.