Con la vittoria a Parma la Champions si avvicina. Dybala pronto all’addio

Il calcio è un gioco semplice: ventidue uomini rincorrono un pallone per novanta minuti e alla fine segna Malen. Le partite della Roma, da gennaio a questa parte, suonano tutte così. Non è solo una frase cult mutuata dalla leggenda inglese Gary Lineker, ma la realtà. Il solista olandese in sedici presenze ha firmato il tabellino 13 volte. Nessuno ha mai segnato tanto - superato anche Balotelli - da quando esiste il mercato invernale. Questo ritmo, in Europa, lo tiene soltanto Harry Kane. Quanto basta per tenere vivo il sogno dell’Europa prestigiosa, quella che la Roma sogna ormai da sette anni. Può vederla, la Champions, lì davanti a lui (Juventus a -1), a due giornate dalla fine. Un quarto posto che ridisegnerebbe il futuro di Trigoria. Perché - scrive Niccolò Maurelli su 'La Repubblica' - dai quasi venti milioni di euro garantiti dall’accesso diretto in Champions League passa molta di quella "programmazione" che il tecnico chiede da mesi. Non solo il direttore sportivo ancora da scegliere. Perché l'allenatore vuole costruire una rosa pronta e forte. Da subito. Pretende il rinnovo di Paulo Dybala. "La Roma non si è ancora fatta sentire per il rinnovo",punge l’ex Juventus, che sceglie parole d’addio: "Lotterò fino alla fine, ma, dopo queste due partite, il contratto dice che l’esperienza finisce qui".