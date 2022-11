Nervi a pezzi e pochi gol: Mourinho scopre il male oscuro dello Stadio Olimpico

Bandiere, cori, l’inno con le squadre in campo, i sold out consecutivi, il ricordo delle notti europee, una passione che fatica a trovare paragoni in Europa. Eppure la Roma di José Mourinho, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica, in quello che avrebbe dovuto essere un fortino invalicabile, nella prima parte di stagione si è fatta piccola piccola nel suo Olimpico. Sono i numeri a certificare un rendimento che non permette sogni di gloria, ma induce invece a profonde riflessioni.