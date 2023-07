Mourinho vuole solo Morata: passi avanti nella trattativa

La trattativa tra la Roma e Alvaro Morata prosegue a piccoli passi, ma va avanti, scrive Marco Juric su La Repubblica. Ieri è andato in scena l’incontro tra Tiago Pinto e Juanma Lopez , agente del calciatore spagnolo. Un incontro interlocutorio che ha confermato ufficialmente l’interesse dei giallorossi per l’attaccante dell’Atletico Madrid. Ma non ha dato (ancora) svolte decisive all’operazione .

La trattativa rimane complicata a causa degli alti costi, tra cartellino e ingaggio. Tutti numeri non in linea con il percorso di sostenibilità intrapreso dalla Roma. Ma questo non vuol dire che non si continuerà a lavorare. Perché per Mourinho l’acquisto di Morata è imprescindibile. Il portoghese è stato chiaro con Pinto e con la proprietà. Per questo il gm giallorosso si è preso qualche giorno per capire insieme ai Friedkin il raggio di manovra di tutta l’operazione.