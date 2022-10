Mourinho verso Helsinki: “Campo di plastica, ma dobbiamo vincere”

Poco meno di sei gradi e alta probabilità di pioggia durante la partita da giocarsi sul “campo di plastica“ come lo definì tempo fa Mourinho. Il volto di José regala pochi sorrisi in conferenza stampa: “Non vogliamo scendere in Conference, dove siamo i detentori del titolo, ma continuare il nostro cammino. Non esiste la storia del freddo o del campo, dobbiamo vincere“. A specifica domanda, riporta La Repubblica, poi risponde: “Se vuoi la mia opinione, il campo sintetico non è calcio, è un altro sport“. Si rinnova anche l’argomento attacco: “Non abbiamo problemi di manovra. Quello che non abbiamo creato con il Napoli, lo abbiamo creato con l’Atalanta. Nel calcio i numeri che contano sono solo i risultati e i punti, ma è chiaro che fino ad ora abbiamo segnato poco per quanto abbiamo prodotto“.