Mourinho sbarca a Roma, medici del Lazio: “Deve fare la quarantena”

Domani alle 12 José Mourinho sbarcherà a Roma con volo privato a Ciampino. Ma c'è in ballo la questione quarantena: lo Special One, anche se arriverà da Lisbona, nelle ultime due settimane è stato a Londra per motivi burocratici e di prassi dovrebbe rispettare i cinque giorni di isolamento previsti dal Governo. In rivolta alcuni medici del Lazio, capitanati dal dottor Magi (presidente dell’Ordine dei medici di Roma): "Non diamo pessimi esempi, le regole valgono per tutti", le parole riportate da Repubblica.