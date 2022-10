Mourinho punta a superare Ferguson: “In campo 11 più 60mila”

Lo Special One chiama a raccolta i tifosi e si affida alla Roma migliore per battere gli spagnoli del Real Betis

“Io mi fido dei miei undici, dei miei in panchina e tanto dei nostri 60mila tifosi". José Mourinho ha presentato così la delicata sfida di Europa League contro il Betis, in programma questa sera alle ore 21 in un Olimpico come sempre stracolmo, come riporta Andrea Di Carlo su La Repubblica.

Lo Special One chiama a raccolta i tifosi e si affida alla Roma migliore per battere gli spagnoli. A guidare i compagni ancora una volta Paulo Dybala, mentre Lorenzo Pellegrini non sarà della partita: il capitano giallorosso ha alzato bandiera bianca, l’obiettivo ora è tornare in campo domenica contro il Lecce. Serata particolare per Mourinho che, battendo il Betis, toccherebbe quota 107 vittorie nelle coppe europee, superando una leggenda come Alex Ferguson.