Mourinho pensa al mercato anche in Giappone: “Non faccio miracoli”

“Non abbiamo il potenziale per andare a prendere calciatori in Premier League che giocano nei top team". Se i Friedkin pensavano di veicolare al meglio l’immagine della Roma nel Paese del Sol Levante, anche grazie alla figura di José Mourinho , probabilmente il biglietto da visita che è emerso dalla prima conferenza stampa di Tokyo non è stato di certo entusiasmante, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

Alla vigilia dell’amichevole di questa mattina contro il Nagoya Grampus (calcio d’inizio 11.30, diretta su Dazn) lo Special One si presenta davanti ai microfoni con il volto di chi ancora fatica a smaltire il corposo jet-lag, ma con le idee chiare su cosa servirebbe per tornare a vincere, come accaduto lo scorso anno in Conference League: “Noi allenatori possiamo migliorare i giocatori, ma non siamo in grado di fare miracoli".