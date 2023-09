Mourinho chiama Totti, il ritorno ora è possibile: “Nel 2024? Magari ci sarò già”

Mourinho chiama, Totti risponde. Il nuovo matrimonio adesso è davvero possibile, scrive Marco Juric su La Repubblica, e sempre più vicino al concretizzarsi. Di certo, José Mourinho vorrebbe Totti al suo fianco per avere un nome di grande pregio con cui condividere il peso di difendere il club anche di fronte a errori arbitrali. La conferma arriva proprio dall'ex capitano giallorosso. Il prossimo passo spetterà alla proprietà americana, che non ha chiuso le porte alla proposta dello "Special One". Il ritorno di Totti a Trigoria significherebbe un aiuto per Mourinho sia con la squadra che nei salotti tv: manca solo chiamata.