Le cessioni in stand by: ora Belotti si complica e c’è il Nizza in agguato

L’attesa l’aveva messa in conto, ma ritrovarsi ancora senza squadra, alla prima giornata di campionato, la riteneva un’ipotesi remota. Come riporta La Repubblica, questo è lo scenario al quale sta andando incontro Andrea Belotti. Le offerte non sono mancate: Valencia, Monaco e anche un sondaggio dal Canada, con l’FC Toronto che era pronto a formare un tridente offensivo tutto italiano, insieme a Insigne e Bernardeschi. Ma c’è stata una chiamata che ha azzerato la concorrenza ed è stata quella della Roma. Ma prima occorre che qualcuno faccia i bagagli e liberi l’armadietto per far posto al centravanti bergamasco. E quella che sembrava una formalità, si sta rivelando più complicata del previsto. Soprattutto per chi aveva già immaginato Shomurodov con la maglia del Bologna. L’accordo tra club è ancora lontano e non si sono registrate novità.