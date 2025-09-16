Lazio-Roma, la solita frecciata di Mauro: “È già il derby della disperazione”

A Roma sale la temperatura per il derby della Capitale. Ne ha parlato anche Massimo Mauro, ex calciatore e attuale opinionista solitamente critico nei confronti della Roma. Mauro si è soffermato sull’appuntamento tra giallorossi e biancocelesti in programma domenica 21 settembre. Ecco un passaggio delle dichiarazioni rilasciate a La Repubblica. “Lazio-Roma di domenica prossima sarà già un derby della disperazione. Circa la Roma, quando Dybala non sta bene è un peccato. Non riesce infatti a tenere il peso della squadra su di sé perché fisicamente non ce la fa. E chiaramente senza di lui è un’altra Roma, anche se va detto che il lavoro di costruzione di Gasperini è appena iniziato. Male anche la Lazio, tanti tocchetti ma poca verticalizzazione. Ha creato qualcosa Zaccagni e poco più, ma a centrocampo ha dominato la scena Matic che tecnicamente è bravo – non paragonabile a Modric – ma ha gestito il gioco camminando”.