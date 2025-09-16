Attacco sinistro. Nel reparto preferito da Gasperini si parla una sola lingua. Dei sette riferimenti offensivi della Roma, cinque sono mancini: da Baldanzi a Dybala, da Bailey a Dovbyk e ancora Soulé. Il piede simbolo del genio calcistico a Trigoria diventa fattor comune, qualità - paradossalmente - ordinaria e prevedibile. Non solo per gli avversari - scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica - ma per lo stesso Gasperini, costretto a ingegnarsi per mascherare le falle del mercato. La Roma ha comunque faticato a concretizzare, segnando un solo gol a partita, sempre nel secondo tempo. Ecco allora che le richieste del tecnico - reiterate dall'inizio della preparazione fino alla conclusione del mercato - erano fondate. L'esterno alto di piede destro avrebbe dato una grande mano. Gasperini l'aveva capito subito e su questo ha spinto nel corso delle trattative, incassando dalla società una risposta dolceamara: per comprare i giocatori forti bisogna vendere i pezzi migliori. Gasperini dovrà inventarsi qualcosa di nuovo, imprevedibile per davvero. Non il tridente leggero visto contro il Torino, anche perché - almeno per due settimane - Paulo Dybala sarà fermo per via della lesione muscolare. L'argentino salterà il derby, la prima sfida di Europa League (il 24 settembre a Nizza) e quella col Verona. In attesa del rientro di Bailey, previsto a fine mese, l'ipotesi più suggestiva è quella del bis di centravanti: Dovbyk e Ferguson insieme.
La Repubblica
Dybala fuori due settimane nel derby un nuovo tridente
Dei sette giocatori offensivi, cinque sono di piede sinistro. La Roma perde l'argentino per una lesione muscolare
