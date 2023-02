La Roma sbatte contro il muro Falcone

La Roma ferma la sua corsa Champions per colpa di un suo tifoso e dell’uomo del momento, scrive Marco Juric su La Repubblica. Wladimiro Falcone e Federico Baschirotto rovinano i piani di Mourinho e regalano l'ennesimo scalpo importante al Lecce. Dopo Napoli, Atalanta, Lazio e Milan, anche la Roma non riesce a vincere contro gli uomini di Baroni. La colpa? Del portiere Falcone, romano e romanista, autore di quattro parate miracolose su Abraham ed El Sharaawy. La bella notizia è il ritorno in campo di Wijnaldum. L'allenatore portoghese riparte da qui.