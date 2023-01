Il Portogallo vira su Martinez: Mourinho (per ora) resta giallorosso

Tra le tante nuvole che continuano a circondare Trigoria, quella che preoccupa di più i tifosi della Roma riguarda il futuro di José Mourinho. Durante la tournée in Algarve dei giallorossi si era parlato a gran voce dell’offerta della Nazionale portoghese come nuovo ct. Dei tanti pensieri dello Special One sul futuro e del summit segreto con il suo agente e i delegati della Federazione. Culminati con il gran rifiuto di Natale. Voci e ricostruzioni mai confermate dall’allenatore — ma neanche smentite ufficialmente — che avevano turbato e non poco l’aria attorno alla Roma. La parola fine sembra averla messa lo stesso Portogallo, scrive Marco Juric su La Repubblica, che ha scelto Roberto Martinez come nuovo ct della Nazionale. Secondo i media britannici, l’ex ct del Belgio, avrebbe raggiunto un accordo verbale con la federazione portoghese. L’ufficialità è attesa entro la fine della prossima settimana.