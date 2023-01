Il silenzio di José, tra squalifica e voglia di non dire

Lo Special One si è auto-squalificato anche dietro a un microfono e ha optato per il silenzio assoluto

La Roma gioca, José Mourinho non parla. Anzi, continua a non parlare, esattamente come accaduto prima della partita contro il Bologna, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. Scelta rispettabilissima, per carità, e fatalmente riconducibile alla (doppia) squalifica rimediata dopo la gara pre sosta mondiale contro il Torino. Un allenatore squalificato, però, avrebbe potuto presentarsi nella sala-stampa del centro sportivo del proprio club e incontrare i cronisti. Mou ha scelto una strada diversa, si è auto-squalificato anche dietro a un microfono e ha optato per il silenzio assoluto.