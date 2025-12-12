Gasp rilancia Ferguson, doppietta dopo le critiche e la Roma batte il Celtic

Ogni promessa è debito. "Basta una doppietta e il giudizio sull'attaccante cambia". Ferguson, quelle parole di Gasperini, se l'era segnate. Quasi avesse un post-it appiccicato sull'armadietto dello spogliatoio. Contro il Celtic, sotto il cielo piangente di Glasgow, l'irlandese ritrova il sorriso e la Roma con lui: tris agli scozzesi. Ora i giallorossi sognano l'accesso diretto agli ottavi. Il divorzio anticipato con Ferguson era più di un'idea per la Roma, che ha gli occhi fissi su Zirkzee del Manchester United. Lo scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica. Ferguson è il rimedio al mal di gol. Non segnava dal 27 novembre, la Roma. In una sera ne ha fatti tre, quasi per sdebitarsi. Per Ferguson è il battesimo col gol europeo, doppio. Una risposta sul campo alle bacchettate di Gasperini.