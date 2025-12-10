Roma in stallo su Pellegrini, rinnovo difficile

Nessun contatto tra le parti, almeno per il momento. Pellegrini come Dybala: le fondamenta della Roma traballano. Quasi condividono lo stesso futuro - scrive Niccolò Maurelli su La Repubblica - incerto. C'è il contratto in scadenza, ma pure la voglia di restare. Tanta. Lorenzo - come Paulo - aspetta che i dirigenti giallorossi si facciano sentire. Che mandino un segnale. L'unico, per ora, è arrivato da Gian Piero Gasperini. il tecnico ha lasciato parlare il campo. Dove Pellegrini ha risposto presente. Lorenzo sente la stima dell'allenatore, che pure ogni tanto lo ha bacchettato. Nulla che abbia impedito al giocatore di vivere con serenità questo momento. L'idea è sempre la stessa, come il sentimento che prova: restare per amore della Roma. In sostanza, Pellegrini lascerà solo in un caso, indipendente dalla sua volontà, ma da quella del club. Qualche settimana fa Massara ha ribadito che "nulla si è attivato per le trattative" di Pellegrini e Dybala. Le due icone della Roma di Mourinho prima e De Rossi poi rischiano di sbiadire. Perché la volontà della società è chiara: stop ai contratti pesanti degli over 30. Paulo (32 anni) e Lorenzo (29) sono al momento i giocatori più cari per le casse giallorosse.