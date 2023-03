Furia Mourinho sul quarto uomo: “Voglio denunciare Serra”

Erano quasi diecimila giorni che la Cremonese non vinceva una partita di Serie A e ne sono passati invece molti di meno dall’ultima volta in cui Mourinho aveva litigato con un arbitro, ma questa col quarto uomo Serra ("Lui è di Torino e domenica giochiamo contro la Juventus, ma non voglio entrare nel merito", e intanto ci è entrato) resterà nell'archivio delle più memorabili polemiche dei portoghese , espulso all'inizio del secondo tempo da Piccinini, scrive Emanuele Gamba su La Repubblica.

"È lui! è lui" ripeteva di continuo Mou mentre gli sventolavano il rosso sotto il naso e indicando l'impassibile Serra, che dopo la partita s'è beccato del bugiardo e dello smemorato: "Piccinini era il quarto uomo contro il Torino, quando venni espulso, e alla fine gli chiesi 50 volte scusa: se invece stavolta ho reagito così qualcosa di grave dev'essere successo, perché sono emozionale ma non pazzo. Serra sa quello che mi ha detto ma non ha voluto ripeterio a Piccinini, ha avuto un vuoto di memoria o è bugiardo, e io mi sono preso il rosso. Se la prossima giornata lui sarà in cam po. in qualsiasi categoria, e io no, non lo potrò accettare. Non riesco a processare questa espulsione. Voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale, anche se mi dicono che di registrazioni non ce ne sono. Spero almeno che quel© della procura federale abbiano sentito",