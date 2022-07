Dybala si presenta al suo popolo: alle 21 al Colosseo Quadrato

Si tratterà di un primo saluto della Joya ai suoi nuovi tifosi prima di vederlo in campo il 30 luglio contro il Tottenham e poi il 7 agosto all'Olimpico con lo Shakhtar

Dybala si presenta ai romanisti: appuntamento questa sera alle ore 21 al Palazzo della Civiltà Italiana . Come scrive Marco Juric su La Repubblica, si tratterà di un primo saluto dell’attaccante argentino ai suoi nuovi tifosi prima di vederlo in campo il 30 luglio contro il Tottenham e poi il 7 agosto allo Stadio Olimpico contro lo Shakhtar .

Era stato tutto perfetto. Fino a ieri. La “Dybala Experience” in maglia giallorossa stava rasentando la perfezione. Dalla gestione della trattativa in gran segreto, tra smentite pianificate e accelerazioni fulminee, fino al suo acquisto con atterraggio direttamente nel ritiro giallorosso in Portogallo.