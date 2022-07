Roma, domani alle 14.30 la conferenza stampa di Dybala

Domani a Roma sarà il Dybala day e l'agenda dell'argentino si sta continuando ad infoltire. Prima della presentazione ai tifosi in programma per le 21 al Colosseo Quadrato, l'argentino parlerà alle 14.30 in conferenza stampa davanti ai tanti giornalisti che saranno presenti per poi svolgere con i compagni la seduta d'allenamento prevista per le 17. Roma è impaziente di accogliere il suo nuovo numero 21, uno degli acquisti più importanti del club, il più importante da quando i Friedkin hanno preso le redini della società (fatta eccezione per Mourinho).