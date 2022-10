Dybala, gioia e dolore

Il rigore che le consegna tre punti contro il Lecce toglie alla Roma Paulo Dybala, e non serve un alchimista per capire come sia lui, finora, ad aver tirato fuori l’oro da una squadra che più crea meno sembra in grado di segnare. Neanche il tempo di godersi il settimo gol nelle ultime 8 gare che il fiato s’è fermato: Paulo è uscito dall’Olimpico in lacrime (“Mi fa malissimo", il labiale che non lascia dubbi), il fisioterapista Martinelli a tenergli sul quadricipite sinistro un impacco ghiacciato.