Dybala finalmente a Trigoria ma bastano 12 milioni e vola a Londra

Oggi riparte ufficialmente la nuova stagione della Roma. Tra i più attesi a Trigoria, scrive Marco Juric su La Repubblica, c’è Paulo Dybala , di ritorno dal weekend londinese, diviso tra Wimbledon e Silverstone. Un viaggio di piacere che ha riacceso le voci di mercato attorno a lui, anche a causa delle parole diTiago Silva : “Mi piacerebbe averlo al Chelsea. Non so se verrà da noi, gliel’ho chiesto, ma non mi ha voluto dire”.

Per adesso la volontà della Joya è quella di rimanere in giallorosso. Per i tifosi, per Mourinho e per una squadra che lo ha fatto sentire nuovamente importante. Ma il mercato è il mercato e d’estate le porte non si chiudono in faccia a nessuno. Tantomeno alla Premier League. La clausola è fissata a 12 milioni di euro (per i club esteri) e sarà valida fino al prossimo 31 luglio. Una condizione nota a tutte le parti dalla scorsa estate.