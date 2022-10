Dubbio Dybala con il Lecce. E Mourinho pensa a Belotti

L'obiettivo è uno: vincere per smaltire le tossine che la sconfitta di Europa League ha lasciato come scomodo souvenir

Con Atalanta e Betis la Roma he creato più dell'avversario, perdendo in entrambe le occasioni. Con il Lecce il copione deve drasticamente cambiare: Mourinho lo sa, l'idea di lanciare Belotti dal primo minuto va in quella direzione. Il fitto calendario di impegni della Roma impone inoltre al tecnico portoghese di valuare al meglio le situazioni legate ai giocatori più a rischio dal punte di vista muscolare: giovedì la Roma è attesa dalla decisiva trasferta di Siviglia, per questo Dybala e Smalling, pilastri dello scacchiere giallorosso, potrebbero inizialmente restare fuori.