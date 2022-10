Curva Sud Pietralata, per gli abbonati non cambiano i posti

L’obiettivo è inaugurare il nuovo stadio della Roma nel 2027, per il centenario del club

Redazione

In casa Roma non si vuole perdere altro tempo, scrive Lorenzo D'Albergo su La Repubblica, e l’obiettivo è inaugurare il nuovo stadio a Pietralata nel 2027, per il centenario del club. Ieri mattina l’amministratore delegato dei giallorossi, Pietro Berardi, ha consegnato al sindaco Roberto Gualtieri due cartelle in cui ci sono 12 tavole con la mappa dell’area e la localizzazione esatta del futuro impianto. E poi, a completare lo studio di fattibilità, i report dettagliati sulle soluzioni individuate per la mobilità, sul verde e sul museo della Roma.

La nuova casa dei tifosi dovrebbe avere 61mila posti, estendibile a 65mila per i grandi eventi, e replicherà a scala uno a uno la Curva Sud per garantire ai romanisti il loro posto.

La prima conferenza dei servizi dovrebbe chiudersi entro metà gennaio, successivamente il progetto passerà prima in giunta, poi nelle commissioni competenti, successivamente in IV Municipio ed infine in consiglio comunale. Ciò che può rallentare tutto questo processo riguarda gli eventuali ricorsi dei vecchi proprietari dei terreni di Pietralata, ma la Roma è fiduciosa di poter trovare una soluzione.

Intanto sono stati avviati dei dialoghi informali con la UEFA sul nuovo stadio, che potrebbe anche ospitare una finale degli Europei o di Champions League. Si lavora anche alle soluzioni per far convivere lo stadio con l’Ospedale Pertini, infatti tra le due strutture ci sarà un’area green di 3000 alberi. Per quanto riguarda i trasporti, la Roma vorrebbe portare più della metà dei tifosi a vedere le partite con i mezzi pubblici: l’obiettivo è stipulare accordi con ATAC e Ferrovie dello Stato.