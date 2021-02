Col Braga torna Dzeko. New Balance sponsor tecnico

La Roma annuncia l’accordo con il nuovo sponsor tecnico, la New Balance. Dalla prossima stagione, terminato il rapporto con la Nike, sarà l’azienda di Boston a creare il materiale tecnico dei giallorossi, come riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Nel comunicato si parla in maniera vaga di un accordo pluriennale, che dovrebbe essere di due anni, più opzione per il rinnovo legata a bonus vari, a circa 3,5 milioni di euro a stagione, con la Roma che sarà il primo club italiano a indossare il marchio “NB” sulle magliette che verranno vendute negli store di tutto il mondo.

Intanto Fonseca prepara la gara di domani contro il Braga. I giallorossi si trasferiranno oggi in Portogallo, per giocare l’andata dei sedicesimi d’Europa League. Spazio al turnover, con Dzeko che dovrebbe partire dall’inizio — senza fascia al braccio, salvo ripensamenti del tecnico — dopo la doppia panchina in campionato con Juventus e Udinese. A centrocampo potrebbe rivedersi Diawara, per dare un turno di riposo a Villar.