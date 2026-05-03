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C’è la Fiorentina: Dybala titolare con Soulé e Malen

C’è la Fiorentina: Dybala titolare con Soulé e Malen - immagine 1
La Roma, per valutare il rinnovo della Joya, ha bisogno di certezze, dal punto di vista economico e tecnico
Redazione

Ritorno sprint. Dybala di nuovo titolare, oltre tre mesi dopo l'ultima volta. Partirà dal primo minuto insieme a Soulé, scrive La Repubblica. Tango argentino e attacco tutta fantasia per Gasperini, che - mentre aspetta il vertice con il vicepresidente Ryan Friedkin - nella sfida contro la Fiorentina lì davanti pensa di riproporre un trio (con Malen punta) che non ha mai sfruttato come avrebbe voluto. La fiducia di Gasperini non è mai stata in discussione. Ma la Roma, per valutare il rinnovo, ha bisogno di certezze, dal punto di vista economico e tecnico. L'argentino, pur di restare, è disposto a rivedere al ribasso il suo ingaggio. Bisogna capire di quanto, però. Lo stipendio da circa 8 milioni di euro va sfoltito di netto.

Un calo condiviso proprio con il collega di reparto Soulé. Anche lui, complice la pubalgia, ha smesso di segnare. La coabitazione con Paulo, in campo, non ha dato sempre i frutti sperati: sono finiti spesso per pestarsi i piedi tra di loro, ma Gian Piero Gasperini pensa che questa sia la ricetta migliore per tenere vivo il sogno Champions.

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