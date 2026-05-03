C’è la Fiorentina: Dybala titolare con Soulé e Malen

Ritorno sprint. Dybala di nuovo titolare, oltre tre mesi dopo l'ultima volta. Partirà dal primo minuto insieme a Soulé, scrive La Repubblica. Tango argentino e attacco tutta fantasia per Gasperini, che - mentre aspetta il vertice con il vicepresidente Ryan Friedkin - nella sfida contro la Fiorentina lì davanti pensa di riproporre un trio (con Malen punta) che non ha mai sfruttato come avrebbe voluto. La fiducia di Gasperini non è mai stata in discussione. Ma la Roma, per valutare il rinnovo, ha bisogno di certezze, dal punto di vista economico e tecnico. L'argentino, pur di restare, è disposto a rivedere al ribasso il suo ingaggio. Bisogna capire di quanto, però. Lo stipendio da circa 8 milioni di euro va sfoltito di netto.