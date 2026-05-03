Ritorno sprint. Dybala di nuovo titolare, oltre tre mesi dopo l'ultima volta. Partirà dal primo minuto insieme a Soulé, scrive La Repubblica. Tango argentino e attacco tutta fantasia per Gasperini, che - mentre aspetta il vertice con il vicepresidente Ryan Friedkin - nella sfida contro la Fiorentina lì davanti pensa di riproporre un trio (con Malen punta) che non ha mai sfruttato come avrebbe voluto. La fiducia di Gasperini non è mai stata in discussione. Ma la Roma, per valutare il rinnovo, ha bisogno di certezze, dal punto di vista economico e tecnico. L'argentino, pur di restare, è disposto a rivedere al ribasso il suo ingaggio. Bisogna capire di quanto, però. Lo stipendio da circa 8 milioni di euro va sfoltito di netto.
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C’è la Fiorentina: Dybala titolare con Soulé e Malen
La Roma, per valutare il rinnovo della Joya, ha bisogno di certezze, dal punto di vista economico e tecnico
Un calo condiviso proprio con il collega di reparto Soulé. Anche lui, complice la pubalgia, ha smesso di segnare. La coabitazione con Paulo, in campo, non ha dato sempre i frutti sperati: sono finiti spesso per pestarsi i piedi tra di loro, ma Gian Piero Gasperini pensa che questa sia la ricetta migliore per tenere vivo il sogno Champions.
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